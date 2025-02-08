Кеннеди: USAID потратило 164 млн долларов на поддержку радикальных организаций по всему миру

"Я расскажу вам, что обнаружил мистер Маск. Я нахожу это способным потрясти воображение. Американские налогоплательщики выделяют деньги Афганистану, Йемену, Сирии. Маск обнаружил, что USAID выделяло деньги налогоплательщиков на субсидирование покупки электромобилей во Вьетнаме, на клинику для трансгендеров в Индии. Держу пари, что американцы этого не знали. 1,5 млн долларов получила сербская ЛГБТ-группа Dodi. USAID потратило 164 млн долларов на поддержку радикальных организаций по всему миру. Причем, речь не об отрядах юных скаутов, а вооруженных радикалах. 122 млн долларов из этой суммы достались группам, связанным с террористами".