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Кеннеди: USAID потратило 164 млн долларов на поддержку радикальных организаций по всему миру
Перед американцами открываются все новые секреты, связанные с тем, как расходовала деньги прошлая администрация. Оказывается, объявляя своим главным врагом террористов, Белый дом этих самых террористов финансировал.
Джон Кеннеди, сенатор США:
"Я расскажу вам, что обнаружил мистер Маск. Я нахожу это способным потрясти воображение. Американские налогоплательщики выделяют деньги Афганистану, Йемену, Сирии. Маск обнаружил, что USAID выделяло деньги налогоплательщиков на субсидирование покупки электромобилей во Вьетнаме, на клинику для трансгендеров в Индии. Держу пари, что американцы этого не знали. 1,5 млн долларов получила сербская ЛГБТ-группа Dodi. USAID потратило 164 млн долларов на поддержку радикальных организаций по всему миру. Причем, речь не об отрядах юных скаутов, а вооруженных радикалах. 122 млн долларов из этой суммы достались группам, связанным с террористами".
В перечне безумных расходов упоминается и наша страна. Оказывается, USAID выделило 1,5 млн долларов на развитие инклюзивного искусства. Что это значит, остается только гадать.