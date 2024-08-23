Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании и о поддержке Дональда Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании, пишет ТАСС.



"Хочу дать всем понять, что я не прекращаю свою предвыборную кампанию, а лишь приостанавливаю, - сказал он в обращении к своим сторонникам, трансляция велась в X (ранее Twitter). - Мое имя останется в бюллетенях в большинстве штатов".



