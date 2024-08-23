ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании и о поддержке Дональда Трампа

Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании и о поддержке Дональда Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании, пишет ТАСС.

"Хочу дать всем понять, что я не прекращаю свою предвыборную кампанию, а лишь приостанавливаю, - сказал он в обращении к своим сторонникам, трансляция велась в X (ранее Twitter). - Мое имя останется в бюллетенях в большинстве штатов".

Также Кеннеди-младший объявил о поддержке Дональда Трампа в президентской гонке в США.

Фото AP Photo

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все