Власти ФРГ в бешенстве, потому что мы взорвали трубопровод "Северный поток" и деиндустриализировали Германию. А это уже совсем другая проблема. Так вот, что мы делаем в Украине? Давайте установим там мир. Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу. Давайте сохраним наш газ у себя дома и будем использовать его для производства и реиндустриализации Америки.

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США