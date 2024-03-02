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Кеннеди-младший: США причастны к подрыву "Северных потоков"

Помириться с Россией (правда, из меркантильных соображений) предложил и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. И невзначай признал, что США причастны к подрыву "Северных потоков".

Власти ФРГ в бешенстве, потому что мы взорвали трубопровод "Северный поток" и деиндустриализировали Германию. А это уже совсем другая проблема. Так вот, что мы делаем в Украине? Давайте установим там мир. Давайте вернем российский газ в Европу, чтобы мы могли реиндустриализировать Германию, реиндустриализировать Европу. Давайте сохраним наш газ у себя дома и будем использовать его для производства и реиндустриализации Америки.
Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США

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