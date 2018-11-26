Керченский пролив закрыт для гражданских судов

Такое решение принято в целях безопасности после инцидента с кораблями ВМС Украины. Как сообщили в ФСБ, накануне суда незаконно вошли в территориальные воды России и не реагировали на требования пограничников. Для их остановки применялось оружие. Три корабля были задержаны. МИД Украины ответственность за инцидент возложил на Москву и заявил о неправомерном применении силы. Для разрешения ситуации Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. А Украина планирует ввести военное положение в стране.