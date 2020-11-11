Кэти Перри раскритиковали за поддержку сторонников Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за пересчет итогов голосования. Результаты исков появятся уже на следующей неделе. К слову, ранее штаб главы Белого дома сообщал о начале турне во время судебных процессов. На них обещали представить широкой общественности доказательства фальсификаций. Напомним, Трамп убежден, что одержал уверенную победу. Продолжая исполнять обязанности по крайней мере до 20 января, он уже дал распоряжения по бюджету. Демократы по такому знакомому некоторым странам СНГ сценарию в свою очередь призвали по максимуму саботировать деятельность всех федеральных ведомств до вступления в должность Джо Байдена.