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Кейт Миддлтон лечится от рака
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс лечения в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием, пишет sb.by.
В распространенном Кенсингтонским дворцом видеообращении супруга наследника британского престола принца Уильяма рассказала: "В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в тот момент был сделан вывод, что у меня нет рака. Операция была успешной, однако анализы после операции показали наличие онкологического заболевания. Моя медицинская команда рекомендовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я на ранней стадии этого лечения".
Кейт Миддлтон добавила, что для нее и ее семьи произошедшее стало шоком. По ее словам, она хорошо себя чувствует и сосредоточена на том, чтобы полностью восстановиться после полученного лечения.
Фото:sb.by
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