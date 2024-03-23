Кейт Миддлтон лечится от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс лечения в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием, пишет sb.by.



В распространенном Кенсингтонским дворцом видеообращении супруга наследника британского престола принца Уильяма рассказала: "В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в тот момент был сделан вывод, что у меня нет рака. Операция была успешной, однако анализы после операции показали наличие онкологического заболевания. Моя медицинская команда рекомендовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я на ранней стадии этого лечения".



Кейт Миддлтон добавила, что для нее и ее семьи произошедшее стало шоком. По ее словам, она хорошо себя чувствует и сосредоточена на том, чтобы полностью восстановиться после полученного лечения.



Фото:sb.by