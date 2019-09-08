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Хабиб Нурмагомедов победил 28-й раз подряд
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов победил в состязании американца Дастина Порье и защитил свой титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Для Нурмагомедова это 28-я победа подряд без единого поражения. Состязание завершилось в третьем раунде удушающим приемом со спины. Впрочем, всего за минуту до этого россиянин был близок к поражению, поскольку его оппонент успешно провел захват, из которого Нурмагомедову удалось выбраться. Известно, что спортсмен шел на поединок с Дастином Порье в статусе не только неоспоримого чемпиона, но и фаворита. Нурмагомедов по количеству побед побил рекорд своего предшественника Федора Емельяненко.
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