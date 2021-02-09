Хакер в США попытался отравить воду для тысяч жителей

Попытка отравить воду для 15 тысяч жителей во Флориде. Неизвестный хакер взломал систему водоочистки. С помощью компьютеров станции он дважды хотел добавить опасную для здоровья дозу гидроксида натрия. К счастью, трагедии удалось избежать - диспетчер вовремя заметил вмешательство и вернул концентрацию химикатов на стандартный уровень. Ведется расследование. По одной из версий, случившееся должно было сорвать проведение Суперкубка по американскому футболу.