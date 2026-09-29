Хакеры взломали базы Пентагона и получили доступ к данным около 3 млн человек

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Неизвестные хакеры смогли получить данные о примерно 3 млн человек, которые числятся в электронных базах Пентагона, сообщает ТАСС.

В результате взлома центра данных кадровых ресурсов была затронута информация о 2,76 млн ныне живущих человек и еще приблизительно о 294 тыс. умерших. Отмечается, что эта кибератака вызывает обеспокоенность в отношении национальной безопасности, поскольку хакеры получили доступ к таким данным, как номер социального страхования, сфера деятельности военных и гражданских сотрудников ведомства.

Хакеры располагали доступом к центру данных в период с октября 2025 года по июль 2026 года, после чего ведомство устранило уязвимость. Всего в центре хранятся данные о свыше 60 млн человек, в том числе действующих военнослужащих и резервистах, гражданских служащих, ветеранах, подрядчиках, а также о членах семей военных.

В Пентагоне пока не нашли свидетельств того, что хакеры злоупотребили полученной информацией.