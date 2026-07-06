Хакеры заполучили данные британских госслужащих

В Великобритании кризис безопасности в сфере цифровых технологий. По информации The Telegraph, неизвестные хакеры взломали более 80 тыс. сетевых шлюзов защиты, получив доступ к учетным записям британских госслужащих.



В руки злоумышленников утекли электронные письма и пароли сотрудников Министерства иностранных дел, работающих за рубежом.

Пакеты конфиденциальных данных уже выставили на продажу в даркнете по цене до 60 тыс. долларов. Эксперты предупреждают, что утечка дает покупателям прямую возможность проникнуть в закрытые правительственные системы и поставить под удар критическую инфраструктуру страны.