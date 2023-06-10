Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки из госорганов о призыве

Хакеры в этом месяце атаковали российские компании с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов от госорганов о призыве и мобилизации, сообщаетРИА Новости со ссылкой накомпаниюBi.Zone.





"Мы с начала июня фиксируем массовую рассылку фишинговых писем, на этой неделе было несколько волн. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя, для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов", - рассказали в компании.

Отмечается, что письма приходили на корпоративные адреса сотрудников российских компаний с темами: "призыв по мобилизации", "всеобщая мобилизация 2023", "сверка документов военкомат", "призывники 2023 список" и так далее, а внутри письма был прикрепленный архив якобы с документами.