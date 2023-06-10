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Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки из госорганов о призыве
Хакеры в этом месяце атаковали российские компании с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов от госорганов о призыве и мобилизации, сообщаетРИА Новости со ссылкой накомпаниюBi.Zone.
"Мы с начала июня фиксируем массовую рассылку фишинговых писем, на этой неделе было несколько волн. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя, для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов", - рассказали в компании.
Отмечается, что письма приходили на корпоративные адреса сотрудников российских компаний с темами: "призыв по мобилизации", "всеобщая мобилизация 2023", "сверка документов военкомат", "призывники 2023 список" и так далее, а внутри письма был прикрепленный архив якобы с документами.
В архиве был вредоносный файл, который устанавливал на устройство троян DCRat, позволяющий получить полный контроль над системой. С таким вирусом хакеры могут делать скриншоты, записывать последовательность нажатия клавиш, получать содержимое буфера обмена и тем самым собирать конфиденциальные данные у бизнеса."Даже неподготовленные злоумышленники достигают целей, когда используют злободневные темы и человеческий фактор. К сожалению, избежать подобных угроз практически невозможно. Поэтому организации должны обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак", - прокомментировал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.
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