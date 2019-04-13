ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Хакеры похитили данные о тысячах полицейских и агентов США

Конечной целью по меньшей мере десяти взломщиков является "получение опыта и денежных средств". Киберпреступники получили доступ к ресурсам ассоциации, связанной с Национальной академией ФБР. Неизвестные располагают информацией об именах сотрудников, адресах правительственной электронной почты, должностях, телефонных номерах и почтовых адресах. Часть данных выложена на сайте хакеров, название которого не уточняется в целях безопасности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все