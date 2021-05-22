Хакеры похитили данные из базы авиаперевозчика Air India

Компания сообщила, что уже приняла меры для обеспечения безопасности данных. Инцидент расследуется, привлечены сторонние специалисты, эмитенты кредитных карт уведомлены о произошедшем. Авиакомпания также порекомендовала клиентам сменить пароли везде, где возможно, чтобы обеспечить безопасность персональной информации.

