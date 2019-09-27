Хакеры провели серию атак на французскую авиакомпанию Airbus

Цель - украсть данные об устройстве самолетов. Известно, что попытки кражи данных длились целый год. Злоумышленники действовали через сети французской консалтинговой компании, а также британского производителя двигателей для авиации. Повлияли ли попытки взлома на деятельность компании и утечку данных, пока неизвестно.





