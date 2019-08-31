ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Хакеры взломали аккаунт главы Twitter в его же соцсети

Неизвестные получили доступ к официальной странице Джека Дорси и разместили от его лица несколько постов, в том числе с оскорбительными антисемитскими и расистскими высказываниями. Сейчас они уже удалены. К слову, у Дорси более 4 миллионов подписчиков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все