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ХАМАС готов обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля - The Jerusalem Post

ХАМАС готов обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля - The Jerusalem Post

Газета The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС выражает готовность обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля, которые были взяты в плен во время боевых действий, сообщает ТАСС.

Как говорится в опубликованном радикальным палестинским движением заявлении, этот пункт не включался в переговоры о временном прекращении огня, поскольку его выполнение требует иных условий, чем в случае с гражданскими лицами.

"Это стало бы важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку международное сообщество больше сосредоточено на освобождении гражданских заложников, чем военнослужащих ЦАХАЛ", - отмечает газета/

Фото Агентства Анадолу

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