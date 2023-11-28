ХАМАС готов обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля - The Jerusalem Post

Газета The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС выражает готовность обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля, которые были взяты в плен во время боевых действий, сообщает ТАСС.

Как говорится в опубликованном радикальным палестинским движением заявлении, этот пункт не включался в переговоры о временном прекращении огня, поскольку его выполнение требует иных условий, чем в случае с гражданскими лицами.



"Это стало бы важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку международное сообщество больше сосредоточено на освобождении гражданских заложников, чем военнослужащих ЦАХАЛ", - отмечает газета/

