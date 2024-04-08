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ХАМАС опровергло сообщение о достижении прогресса на каирских переговорах
Представитель ХАМАС утверждает, что их движение и Израиль не достигли прогресса на переговорах по прекращению огня в секторе Газа, которые проходят в Каире. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
Как отмечает источник, на переговорах также присутствуют представители Катара и США.
Ранее египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на чиновника сообщил, что значительный прогресс был достигнут на каирских переговорах об урегулировании ситуации в секторе Газа. Собеседник телеканала также сказал, что в ходе переговоров был достигнут консенсус между сторонами по ряду основных спорных вопросов. Он отметил, что делегации США и Израиля покинут страну в течение нескольких часов, а делегации ХАМАС и Катара уедут и вернутся в течение двух дней для заключения окончательного соглашения. Переговоры будут продолжаться около 48 часов, согласно источнику.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 7 апреля, что его делегация встретилась в Каире с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем. Основными условиями движения являются "полное прекращение огня, выход израильских военных из сектора Газа, беспрепятственное возвращение перемещенных лиц в места их проживания, обеспечение доставки гуманитарной помощи палестинскому народу, начало реконструкции анклава, а также завершение сделки об обмене пленных, согласно которой палестинские заключенные должны быть освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых в Газе".
Сейчас в египетской столице проходит новый раунд переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Как сообщил 6 апреля египетский источник телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария", в диалоге примут участие директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а также делегация Израиля. ХАМАС на переговорах представляет делегация под руководством заместителя главы движения в секторе Газа Халиля аль-Хайя.
Фото Агентства Анадолу
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