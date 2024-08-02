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ХАМАС призывает ко "дню гнева"
В Катаре 2 августа пройдут похороны главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение призывает арабский мир организовать "день гнева", то есть серию протестов против Израиля. Ранее по мусульманскому миру уже прокатилась волна манифестаций после убийства Хании.
Хания был убит взрывом бомбы - СМИ
Между тем на Западе озвучили новую версию политического убийства: "Нью-Йорк Таймс" сообщила со ссылкой на неназванные источники, что Хания был убит взрывом бомбы, а не ракетным ударом. Ее тайно спрятали в тегеранском гостевом доме около двух месяцев назад. Так или иначе, в Иране заявили о готовности в ближайшее время нанести удары возмездия по Израилю.
Еврейское государство уже ощущает последствия эскалации в регионе. Со стороны "Хезболлы" были обстреляны израильские поселения в Западной Галилее. В Белом доме Тель-Авиву предложили свои войска для защиты. Ранее США направили на Ближний Восток 12 военных кораблей.
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