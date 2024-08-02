ХАМАС призывает ко "дню гнева"

Между тем на Западе озвучили новую версию политического убийства: "Нью-Йорк Таймс" сообщила со ссылкой на неназванные источники, что Хания был убит взрывом бомбы, а не ракетным ударом. Ее тайно спрятали в тегеранском гостевом доме около двух месяцев назад. Так или иначе, в Иране заявили о готовности в ближайшее время нанести удары возмездия по Израилю.



Еврейское государство уже ощущает последствия эскалации в регионе. Со стороны "Хезболлы" были обстреляны израильские поселения в Западной Галилее. В Белом доме Тель-Авиву предложили свои войска для защиты. Ранее США направили на Ближний Восток 12 военных кораблей.