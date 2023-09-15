Хантеру Байдену предъявили обвинения, связанные с незаконным владением оружием

В США спецпрокурор предъявил сыну президента Хантеру Байдену сразу три обвинения в связи с незаконным владением оружием. Подозреваемому грозят 10 лет тюремного заключения. И это только начало. В ближайшее время будут предъявлены также обвинения в неуплате налогов и коррупции. А по этим статьям вероятные сроки составляют десятки и даже сотни лет. Поскольку сделка Хантера с правосудием недавно сорвалась, сложно представить другие варианты, кроме процесса с последующей тюрьмой.