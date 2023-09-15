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Хантеру Байдену предъявили обвинения, связанные с незаконным владением оружием

В США спецпрокурор предъявил сыну президента Хантеру Байдену сразу три обвинения в связи с незаконным владением оружием. Подозреваемому грозят 10 лет тюремного заключения. И это только начало. В ближайшее время будут предъявлены также обвинения в неуплате налогов и коррупции. А по этим статьям вероятные сроки составляют десятки и даже сотни лет. Поскольку сделка Хантера с правосудием недавно сорвалась, сложно представить другие варианты, кроме процесса с последующей тюрьмой.

В Штатах уже вовсю обсуждают перспективы первой в истории страны посадки президентского сына, а также последующего помилования Хантера, ведь не оставит же его Джо Байден гнить за решеткой? Хотя и в отношении самого хозяина Белого дома парламент начал расследование коррупции и злоупотребления властью. К выборам нынешняя администрация придет, обремененная тяжким грузом уголовных дел.

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