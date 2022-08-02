Хантсом: В Евросоюзе давно забыли о зеленой энергетике

Люди реально неспособны оплачивать газ по таким ценам, которые есть сейчас и ожидаются осенью и зимой. Сейчас активно ищутся выходы, кто-то активно продает дома или планирует их законсервировать на время холодного периода. Квартплата получается меньше, чем оплата за отопление в частном доме, а кто-то ищет альтернативные источники топлива - старые добрые дрова, которые опять-таки подорожали. Если дела и дальше пойдут так же, по такому сценарию, это будет непозволительной роскошью. Если на протяжении последних 10 лет в Эстонии шли активно сворачивания промышленности, потому что сланец называли грязным источником энергии и закрывались электростанции и предприятия, то сейчас идет активное восстановление этого наполнения в энергетике. То есть, уже утихли разговоры о зеленой энергетике, какие-то разговоры о том, что сланец грязный и загрязняет атмосферу. Теперь это не актуально.

Аллан Хантсом, политический обозреватель (Эстония)