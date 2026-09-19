Хаос в Сеуте: мигранты вступили в стычки с силовиками

В Сеуте мигранты бросились врассыпную, когда полиция попыталась вывезти их во временное жилье из нелегальных лагерей на пляжах. Пока полицейские пытались упорядочить движение толпы, начались стычки, давка и паника.



Стражи порядка пустили в ход дубинки и стреляли резиновыми пулями в воздух.

Полицейские пытались упорядочить движение толпы

Для перемещения обитателей стихийных лагерей на пляжах было задействовано более 240 сотрудников полиции и Гражданской гвардии. Временный лагерь рассчитан примерно на 1800 человек, что значительно меньше общего числа людей на пляжах.



Марокко ранее взяло на себя обязательство по приему своих граждан, однако в Сеуте по-прежнему остаются около 10 тыс. мигрантов.