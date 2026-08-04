Хаос в Сеуте подталкивает ЕС к ужесточению миграционного режима

Железный занавес для беженцев. Брюссель намерен ужесточить миграционный режим и возвести "физические барьеры" на внешних границах Евросоюза. Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен на фоне наплыва беженцев в испанский город Сеута.

По разным оценкам, из Марокко на испанскую территорию за короткий срок сумели прорваться до 60 тыс. мигрантов. Кризис привел к трагическим последствиям и унес жизни свыше 90 человек.

Ожидается, что эту инициативу Еврокомиссия огласит сегодня в ходе неформальной видеоконференции глав МВД 22 стран ЕС по миграционной ситуации. На ней также будет обсуждаться возможность ввести контроль документов на внутренних границах стран Шенгенской зоны.