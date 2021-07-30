Хаос в итальянском парламенте из-за сертификатов о вакцинации

Чересчур активное заседание выдалось в итальянском парламенте. Депутаты от партии "Братья Италии" устроили хаос во время голосования о принятии новых мер по борьбе с пандемией. Парламентарии подняли плакаты "Нет грин-пассу!" и начали бегать по залу. Таким образом депутаты выразили свой протест против введения специальных пропусков для вакцинированных от COVID-19. Грин-пассы в Италии планируют ввести с 6 августа. С документами можно будет посещать заведения общепита и пользоваться всем транспортом, в том числе самолетами и поездами дальнего следования.