ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Хаос в Красном море ударил по химической отрасли Германии

Экономика Европы переживает не лучшие времена. К уже существующим вызовам добавился хаос в Красном море. Из-за ситуации в данном регионе страдает химическая отрасль Германии. Предприятия столкнулись с проблемами из-за задержек поставок необходимых компонентов из Азии.

Это особенно отразилось на средних предприятиях по производству тонкой и специальной химии. Одна из компаний уже сокращает производство.

Как отмечают эксперты, немецкая химическая отрасль давно сильно зависит от азиатского импорта и текущие задержки через Красное море только усугубили проблемы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все