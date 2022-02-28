Минобороны Украины: пограничники Змеиного живы

Но на нас надвигается тоже большая экономическая беда, потому что в стране практически нет топлива. У нас нет бензина, это большая проблема. У нас проблемы с транспортировкой продуктов в магазины, у нас магазины не работают поэтому/ Потери исчисляться будут миллиардами, десятками миллиардов долларов, то, что нам называют, она там приближается к одному миллиарду долларов - это не совсем много. Но главное не это, главное предотвратить дальнейшие потери, главное спасти человеческие жизни - вот это задача номер 1.

Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины