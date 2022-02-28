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Минобороны Украины: пограничники Змеиного живы
Минобороны Украины сообщило, чтопограничники с острова Змеиный живы и находятся в плену. Как известно, их полагалось считать первыми жертвами конфликта. Было объявлено, что они отказались сдаться, за что 13 пограничникам собирались присвоить звание "Героев Украины".
Народные милиции ДНР и ЛНР продолжают наступление. Части ВСУ на донбасском фронте окружены или близки к окружению. Город Счастье находится под контролем ЛНР. Тем не менее украинская армия продолжает бесцельно расстреливать из артиллерии Донецк. Снаряды с расстояния в 10-15 километров попадают в жилую застройку.
Украинский кризис: международное измерение
Турция объявила, что закрывает черноморские проливы для военных кораблей России и Украины, как того требует конвенция Монтре. Поступают также новости из Брюсселя. Жозеп Боррель (глава европейской дипломатии) заявил, что вопрос о приеме Украины в ЕС на повестке дня не стоит. Так он ответил на сегодняшнее заявление президента Зеленского о том, что Киев требует приема в Евросоюз по ускоренной процедуре.
Хаос в украинских городах
Продолжаются столкновения на окраинах Харькова. Здесь выстраиваются длинные очереди за продуктами, некоторые торговые предприятия начали грабить мародеры. Власти Киева и Мариуполя объявили, что теперь грабителей будут расстреливать на месте поимки. Диверсантами будут объявлять водителей, которые занимают полосу движения для общественного транспорта (наверное, как теперь повелось, с немедленным расстрелом).
Но на нас надвигается тоже большая экономическая беда, потому что в стране практически нет топлива. У нас нет бензина, это большая проблема. У нас проблемы с транспортировкой продуктов в магазины, у нас магазины не работают поэтому/ Потери исчисляться будут миллиардами, десятками миллиардов долларов, то, что нам называют, она там приближается к одному миллиарду долларов - это не совсем много. Но главное не это, главное предотвратить дальнейшие потери, главное спасти человеческие жизни - вот это задача номер 1.
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