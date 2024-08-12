Харрис уличили в использовании фейковых фотографий и видео

Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в фейковой публикации. В соцсетях он разместил разоблачительный пост и с доказательствами. На фото толпа фанатов встречает в аэропорту Харрис. "А в действительности, их не существует! Она мошенница", - пишет Трамп и утверждает, что кандидата в президенты от демократов сдал рабочий по техническому обслуживанию аэропорта. Он первый заметил фальшивое изображение толпы. Позже это подтвердилось зеркальным отражением на самолете. Впрочем, не один Трамп поймал штаб Харрис на фейках. В соцсетях есть целые сообщества с разоблачениями. Все это работа искусственного интеллекта. Причем, не самая лучшая. Многорукие люди, расплюснутые лица. Подделка видна невооруженным глазом.