Харви Вайнштейна обвиняют в преступлениях против более 80 женщин

Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. К такому выводу пришел суд присяжных в Нью-Йорке. Голливудского магната обвиняют в преступлениях против более 80 женщин. Среди них - ряд известных актрис Голливуда. Приговор, как ожидается, будет объявлен 11 марта. Вайнштейну грозит до 25 лет заключения. К слову, продюсеру также предстоит суд в Лос-Анджелесе. Там ему ранее были предъявлены те же обвинения в 2013 году.



