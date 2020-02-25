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Харви Вайнштейна обвиняют в преступлениях против более 80 женщин
Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. К такому выводу пришел суд присяжных в Нью-Йорке. Голливудского магната обвиняют в преступлениях против более 80 женщин. Среди них - ряд известных актрис Голливуда. Приговор, как ожидается, будет объявлен 11 марта. Вайнштейну грозит до 25 лет заключения. К слову, продюсеру также предстоит суд в Лос-Анджелесе. Там ему ранее были предъявлены те же обвинения в 2013 году.
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