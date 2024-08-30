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Хавьер Милей заблокировал повышение пенсий в Аргентине - пенсионеры вышли на улицы

Слезоточивый газ и дубинки против пенсионеров. В Буэнос-Айресе люди вышли на акцию протеста с требованием отмены вето президента Аргентины Милея на повышение пенсий. Протестующие скандировали лозунги и несли плакаты с надписями "Голод" и "Нет вето". Правоохранители вступили в стычки с протестующими: в ход пошли силовые методы и спецсредства.

Хавьер Милей заблокировал повышение пенсий в Аргентине

Ранее верхняя палата парламента Аргентины одобрила законопроект о повышении пенсий на 8 %. Милей обвинил законодателей в попытке разрушить его программу жесткой экономии, необходимой для восстановления финансов страны, и пообещал заблокировать решение Сената своим правом вето.

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