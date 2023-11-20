Хельсинки пытаются обвинить Москву в создании миграционного кризиса

Американские тучи сгущаются и над Финляндией. НАТО толкает страну к полному закрытию границ с Россией. Произойти это должно в ночь на 22 ноября. Хельсинки вбрасывает в информационное поле обвинения в адрес Москвы. И как вы думаете в чем? В провоцировании миграционного кризиса. Ничего вам не напоминает? И именно поэтому Финляндия стягивает к границе войска. Напомним, пару дней назад Финляндия уже закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе.