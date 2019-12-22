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"Хеопс" - маленький охотник за далекими мирами
Европейское космическое агентство запустило последнюю в этом году миссию. Она связана с экзопланетами. Сегодня науке известно о 4 000 экзопланет, но ни одна из них не пригодна для жизни.
Миры нельзя классифицировать по их составу: ученые не располагают сведениями, из чего сделаны планеты и звезды. Помочь разобраться должен "Хеопс". О маленьком охотнике за далекими мирами - рассказ Вадима Мартишевского.
Дэвид Эренрайх, научный сотрудник обсерватории в г. Женеве (Швейцария):
"Мы не планируем с помощью телескопа "Хеопс" открывать новые планеты. Мы хотим узнать больше об уже открытых. Мы не сможем ответить на вопрос, обитаемы ли эти планеты. Мы скажем, из чего они состоят: из камня, льда или газа".
В приоритете - планеты с массами от Венеры до Нептуна. Однако следует учитывать, что небесные тела любят собираться примерно в одной плоскости. Не исключено, что "Хеопс" вопреки задумке своих создателей все же откроет дополнительные планеты в тех системах, где есть заметные вариации лучевой скорости звезды.
Дэвид Эренрайх, научный сотрудник обсерватории в г. Женеве (Швейцария):
"Идея состоит в том, чтобы наблюдать за диском интересующей нас звезды. Когда яркость астрономического объекта периодически падает, это значит, что между светилом и Землей проходит какое-то тело. По изменению светимости чужой звезды можно определить размеры найденной экзопланеты".
Стартовав с космодрома во Французской Гвиане, "Хеопс" будет кружиться на редко используемой полярной орбите вокруг Земли. Такая траектория позволяет аппарату все время находиться рядом с границей дня и ночи. В результате измерительная аппаратура, направленная от Солнца в сторону темного неба, сможет работать практически без перерывов.
Дидье Кело, лауреат Нобелевской премии по физике 2019 г.:
"Испытываешь неописуемые эмоции, когда видишь, что в небо отправляется твоя разработка. Механики превосходно справились со своей работой. Мы получили сигнал, который подтверждает, что все прошло успешно. Это невероятно. Похоже на сон, который стал явью".
"Хеопс" - небольшой аппарат. Его масса всего 273 килограмма, а основным инструментом является зеркало в 32 сантиметра.
Предполагается, что телескоп проработает на орбите три с половиной года. Он обладает достаточной мощностью и точностью, чтобы производить измерения радиусов планет и определять их плотность, а также внутреннюю структуру.
Дэвид Эренрайх, научный сотрудник обсерватории в г. Женеве (Швейцария):
"Начать научную деятельность планируется в конце марта - начале апреля. Мы соберем научные данные. Если Вселенная будет к нам щедра, первые открытия "Хеопса" увидят свет еще до начала лета".
"Хеопс", первый малый проект Европейского космического агентства с бюджетом в 100 миллионов евро, является швейцарским достижением, несмотря на то что участие в нем принимают научные институты и частные коммерческие компании десятка других стран.
В охоте за экзопланетами Швейцария давно играет в Лиге чемпионов.
Еще в 95-м ученые Женевской обсерватории Мишель Мейер и Дидье Кело предоставили первое научное доказательство существования экзопланет. За это они были удостоены в 2019 году Нобелевской премии по физике.
Дидье Кело, лауреат Нобелевской премии по физике 2019 г.:
"Для Швейцарии это необычно. Во-первых, это первый швейцарский телескоп. Во-вторых, для Европейского космического агентства это первый телескоп в области экзопланет. В-третьих, все это происходит в год, когда два швейцарца стали обладателями Нобелевской премии, которая посвящена экзопланетам. Просто идеальный праздник".
У Европейского космического агентства есть амбициозные планы по массовому открытию новых небесных тел. Через несколько лет на орбиту отправят телескоп "Платон" - это суперустановка для открытия новых маленьких экзопланет, которая будет искать объекты вокруг миллиона звезд. Кроме того, через три года появится каталог аппарата "Гайя", из которого, как предполагается, можно будет вывести существование еще 10 000 новых планет. Человечество в будущем ждет масса интересных открытий.
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