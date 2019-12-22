"Хеопс" - маленький охотник за далекими мирами

Европейское космическое агентство запустило последнюю в этом году миссию. Она связана с экзопланетами. Сегодня науке известно о 4 000 экзопланет, но ни одна из них не пригодна для жизни.



Миры нельзя классифицировать по их составу: ученые не располагают сведениями, из чего сделаны планеты и звезды. Помочь разобраться должен "Хеопс". О маленьком охотнике за далекими мирами - рассказ Вадима Мартишевского.



Дэвид Эренрайх, научный сотрудник обсерватории в г. Женеве (Швейцария):

"Мы не планируем с помощью телескопа "Хеопс" открывать новые планеты. Мы хотим узнать больше об уже открытых. Мы не сможем ответить на вопрос, обитаемы ли эти планеты. Мы скажем, из чего они состоят: из камня, льда или газа".

В приоритете - планеты с массами от Венеры до Нептуна. Однако следует учитывать, что небесные тела любят собираться примерно в одной плоскости. Не исключено, что "Хеопс" вопреки задумке своих создателей все же откроет дополнительные планеты в тех системах, где есть заметные вариации лучевой скорости звезды.

Дэвид Эренрайх, научный сотрудник обсерватории в г. Женеве (Швейцария):

"Идея состоит в том, чтобы наблюдать за диском интересующей нас звезды. Когда яркость астрономического объекта периодически падает, это значит, что между светилом и Землей проходит какое-то тело. По изменению светимости чужой звезды можно определить размеры найденной экзопланеты".

Стартовав с космодрома во Французской Гвиане, "Хеопс" будет кружиться на редко используемой полярной орбите вокруг Земли. Такая траектория позволяет аппарату все время находиться рядом с границей дня и ночи. В результате измерительная аппаратура, направленная от Солнца в сторону темного неба, сможет работать практически без перерывов.

Дидье Кело, лауреат Нобелевской премии по физике 2019 г.:

"Испытываешь неописуемые эмоции, когда видишь, что в небо отправляется твоя разработка. Механики превосходно справились со своей работой. Мы получили сигнал, который подтверждает, что все прошло успешно. Это невероятно. Похоже на сон, который стал явью".



"Хеопс" - небольшой аппарат. Его масса всего 273 килограмма, а основным инструментом является зеркало в 32 сантиметра.

Предполагается, что телескоп проработает на орбите три с половиной года. Он обладает достаточной мощностью и точностью, чтобы производить измерения радиусов планет и определять их плотность, а также внутреннюю структуру.

Дэвид Эренрайх, научный сотрудник обсерватории в г. Женеве (Швейцария):

"Начать научную деятельность планируется в конце марта - начале апреля. Мы соберем научные данные. Если Вселенная будет к нам щедра, первые открытия "Хеопса" увидят свет еще до начала лета".

"Хеопс", первый малый проект Европейского космического агентства с бюджетом в 100 миллионов евро, является швейцарским достижением, несмотря на то что участие в нем принимают научные институты и частные коммерческие компании десятка других стран.

В охоте за экзопланетами Швейцария давно играет в Лиге чемпионов.

Еще в 95-м ученые Женевской обсерватории Мишель Мейер и Дидье Кело предоставили первое научное доказательство существования экзопланет. За это они были удостоены в 2019 году Нобелевской премии по физике.

Дидье Кело, лауреат Нобелевской премии по физике 2019 г.:

"Для Швейцарии это необычно. Во-первых, это первый швейцарский телескоп. Во-вторых, для Европейского космического агентства это первый телескоп в области экзопланет. В-третьих, все это происходит в год, когда два швейцарца стали обладателями Нобелевской премии, которая посвящена экзопланетам. Просто идеальный праздник".