Швеция прекратила расследование теракта на "Северных потоках". Там заявили, что виновников подрыва трубопроводов не нашли. По их логике, искать подозреваемых не нужно.

На этот счет американский журналист Сеймур Херш опубликовал новое разоблачение. По его сведениям, Швеция и Дания толком и не расследовали теракты, поскольку опасались найти следы своих партнеров из США. Херш указал, что подрыв газопроводов - это элемент долгосрочной экономической политики Вашингтона, который ставил цель оторвать ЕС от России и нанести удар по европейской экономике, в частности, немецкой.