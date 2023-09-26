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Херш: США причастны к уничтожению "Северных потоков"
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил правительство Соединенных Штатов в сокрытии данных об атаке на газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
По сведениям Херша, информация о расследовании терактов поступала непосредственно главе ЦРУ, который находился на прямой связи с Джо Байденом. Все документы, связанные с организацией этого преступления, были уничтожены, а данные, полученные в результате расследования, не сохранялись в электронном виде. Херш настаивает, что уничтожение "Потоков" было спланировано американскими разведкой и военными, а непосредственными исполнителями стали спецслужбы Норвегии.
Разоблачения Херша старательно игнорируют все основные СМИ Соединенных Штатов, их также не комментируют европейские власти. При этом немецкие следователи настойчиво пытаются переложить вину за теракты на украинских боевиков, которые действовали якобы по собственной инициативе.
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