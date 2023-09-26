Херш: США причастны к уничтожению "Северных потоков"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил правительство Соединенных Штатов в сокрытии данных об атаке на газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

По сведениям Херша, информация о расследовании терактов поступала непосредственно главе ЦРУ, который находился на прямой связи с Джо Байденом. Все документы, связанные с организацией этого преступления, были уничтожены, а данные, полученные в результате расследования, не сохранялись в электронном виде. Херш настаивает, что уничтожение "Потоков" было спланировано американскими разведкой и военными, а непосредственными исполнителями стали спецслужбы Норвегии.