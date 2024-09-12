"Хезболла" атаковала беспилотниками военную базу у поселения Биньямина

"Хезболла" нанесла удар беспилотником по военной базе у поселения Биньямина. По официальной информации, погибли четыре солдата, еще семь - получили серьезные ранения.

По другим сведениям, количество пострадавших превышает сотню, однако в армии Израиля призвали не публиковать информацию о жертвах.

Тем временем Тель-Авив продолжает расширение операции против Бейрута. Миротворцы ООН сообщают, что три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана. В миссии также отметили: два танка Израиля вторглись на позиции миротворцев, повредив инфраструктуру, а накануне бойцы ЦАХАЛа заблокировали проведение критически важной логистической операции.