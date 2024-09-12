"Хезболла" нанесла ракетные удары по базе военной разведки в пригороде Тель-Авива

Фото: РИА Новости

В пригороде Тель-Авива ливанская группировка "Хезболла" атаковала ракетами базу военной разведки Глилот и базу ВМС Израиля на северо-западе Хайфы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлениях, опубликованных пресс-службой движения во вторник.

По данным пресс-службы, был нанесен ракетный удар по населенному пункту Нирит в окрестностях израильской столицы.