Шиитская организация "Хезболла" впервые издала приказ об эвакуации на севере Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Jazeera.

По его информации, предупреждение касается 25 населенных пунктов, расположенных в северной части Израиля в диапазоне от 3 до 22 км от границы с Ливаном, в которых живут около 200 тыс. израильских граждан. "Хезболла" заявила, что эти поселения превратились в военные форпосты, где дислоцируются израильские оккупационные силы для нанесения ударов по Ливану. "Вас просят немедленно эвакуироваться. Ваши населенные пункты стали местом дислокации и поселения вражеских вооруженных сил, атакующих Ливан, в результате чего стали законными военными целями для военно-воздушных и ракетных сил исламского сопротивления", - говорится в предупреждении.

Это тактика, которую израильские военные применяют в южных пригородах Бейрута и вокруг них, а также в других частях Ливана.