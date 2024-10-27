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"Хезболла" впервые издала приказ об эвакуации на севере Израиля
Шиитская организация "Хезболла" впервые издала приказ об эвакуации на севере Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Jazeera.
По его информации, предупреждение касается 25 населенных пунктов, расположенных в северной части Израиля в диапазоне от 3 до 22 км от границы с Ливаном, в которых живут около 200 тыс. израильских граждан. "Хезболла" заявила, что эти поселения превратились в военные форпосты, где дислоцируются израильские оккупационные силы для нанесения ударов по Ливану. "Вас просят немедленно эвакуироваться. Ваши населенные пункты стали местом дислокации и поселения вражеских вооруженных сил, атакующих Ливан, в результате чего стали законными военными целями для военно-воздушных и ракетных сил исламского сопротивления", - говорится в предупреждении.
Это тактика, которую израильские военные применяют в южных пригородах Бейрута и вокруг них, а также в других частях Ливана.
Оккупационные силы через своего арабского представителя Авихая Эдри на арабском языке отдавали приказы об эвакуации из районов южного пригорода Бейрута, Южного Ливана, долины Бекаа, а в последнее время и значительной части города Тир, прежде чем бомбить дома мирных жителей под предлогом того, что в них находится военная техника, используемая исламским сопротивлением. Теперь "Хезболла" впервые использует ту же тактику, чтобы предупредить о своих атаках жителей Израиля", - указывает телеканал, добавляя, что это можно рассматривать как новый уровень эскалации между Израилем и "Хезболлой".
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