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"Хезболла" выпустила 320 ракет по Северному Израилю

Эскалация на Ближнем Востоке. "Хезболла" этим утром выпустила 320 ракет по Северному Израилю. Там заявили, что были нанесены удары по 11 военным базам. В Израиле сейчас объявлен режим ЧС, который будет действовать двое суток. Аэропорт Тель-Авива приостановил международные рейсы. В ЦАХАЛ заявили, что по территории Ливана, откуда происходил пуск, за 15 минут до старта были нанесены превентивные удары. И в настоящее время десятки истребителей Вэ-вэ-эс Израиля продолжают наносить удары по "Хезболле". При этом повреждения гражданской инфраструктуры есть с обеих сторон.

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