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Хиллари Клинтон назвали военным преступником

Военным преступником назвали Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Активист прервал выступление бывшего госсекретаря США, выкрикивая названия стран, которые стали жертвами американской агрессии.

Когда активиста выводили из зала, он выкрикнул: "Свободу Палестине". Сама Клинтон сказала только, что "крики не решают проблем".

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