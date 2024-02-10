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Хиллари Клинтон назвали военным преступником
Военным преступником назвали Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Активист прервал выступление бывшего госсекретаря США, выкрикивая названия стран, которые стали жертвами американской агрессии.
Когда активиста выводили из зала, он выкрикнул: "Свободу Палестине". Сама Клинтон сказала только, что "крики не решают проблем".
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