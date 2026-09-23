Химическая компания Ineos останавливает три крупнейших завода в Британии

В Британии из-за энергокризиса промышленность несет новые потери. Bloomberg сообщает, что химический гигант Ineos объявил об остановке работы трех своих крупнейших заводов.

Это были последние в Европе предприятия мирового масштаба по выпуску ацетилена (сырья, необходимого для производства продукции от фармакологии до оборонной промышленности).

Решение закрыть площадки принято на фоне глубокого структурного кризиса: европейский спрос рухнул, а избыток мощностей в мире обвалил рыночные цены.

Однако главным ударом стали неподъемные затраты на электроэнергию. В корпорации подчеркнули, что цены на газ в Британии сейчас в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае. Промышленность королевства просто не в состоянии конкурировать в таких условиях.