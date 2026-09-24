Деиндустриализация Германии ускоряется. Химическая промышленность на востоке страны за последние две недели потеряла столько же рабочих мест, сколько за предыдущие 6 лет. Общий минус - более 2 тыс. квалифицированных сотрудников.

Причины очевидны: заоблачные цены на газ и завышенные квоты на выбросы углекислого газа вынуждают заводы сокращать штат.

Каждое 3-е предприятие уже планирует перенос мощностей за рубеж, а экологически чистое производство буксует из-за отсутствия спроса на дорогую "зеленую" продукцию.

При этом надежды на оборонный сектор как спасителя рынка труда не оправдались. ВПК поглотил лишь немногим более 1 тыс. специалистов. Зато сразу 23 тыс. бывших промышленников ушли в сферу раздутого немецкого госуправления.