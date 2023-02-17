Химическая авария в США: с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные вещества

Новая авария с возможными последствиями для экологии в США. В штате Мичиган сошел с рельсов поезд, в некоторых вагонах которого перевозились опасные вещества. Из-за крушения были временно закрыты несколько местных дорог. Сообщается, что вагоны с опасными веществами не повреждены.

Тем временем все сильнее разгорается скандал с аварией поезда в штате Огайо, где перевернулись вагоны с химикатами. Их содержимое сожгли по распоряжению властей. В районе отмечается гибель домашнего скота и птицы, а также рыбы в водоемах. На проблемы с дыханием, кашель и раздражение глаз жалуются более 4 тысяч жителей.



