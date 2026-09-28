Химпроизводство потеряло более 37 млн т мощностей: как Европа сама выкопала себе экономическую яму

Европейская экономическая модель, очевидно, трещит по швам. Если смотреть глубже, рушатся главные столпы европейской модели развития: дешевая энергия, глобальная торговля и зонтик безопасности со стороны США. Все они сегодня на грани краха.

Первый из них - фундамент. Европейская промышленность два поколения строилась на одном допущении: энергия будет недорогой. Сначала советский, потом российский газ по трубам. Дешево, надежно, предсказуемо. Больше этого нет.

Немецкая химия - крупнейшая в мире - работает на газе как на сырье. Удобрения, пластик, краски, фармацевтика - все это газ. Когда он дорожает вдвое, себестоимость продукции растет на 30-40 %. Конкурировать с американскими или китайскими производителями при таких ценах невозможно. BASF уже перенес часть производства в США и Китай.

Каждое второе химпредприятие Германии планирует меньше инвестировать в ФРГ в ближайшие годы, а каждое третье думает переезжать за границу.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен забила тревогу еще в июле. Дорогая энергия, по ее словам, главная проблема для европейской промышленности.

Как вы понимаете, с тех пор стало только хуже. И каждый новый день все глубже погружает ЕС в пучину издержек и растущих цен.

Стало так откровенно плохо и больно для экономики, что скрывать провалы уже нет никакого смысла. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила: модель роста Европы разрушается на глазах. Лагард выступила с докладом на заседании Международного делового совета Всемирного экономического форума. Она рассказала о том, что сформированная после Второй мировой войны модель роста Европы, стремительно ослабевает. Глава ЕЦБ отметила, что прежде процветание Европы определялось тремя факторами: расширяющейся глобальной торговлей, сильной промышленностью с дешевой энергией и мировым порядком под защитой США. Теперь же Европа лишается всех трех опор, из-за чего ей придется отказаться от прежней модели развития.

Рыть себе яму Европа начала 4 года назад: санкции в отношении Москвы, подрыв "Северного потока". Тогда Брюссель гордо заявил: нам не нужен российский газ, привезем СПГ из Катара и США. Неважно, что дальше, и неважно, что ощутимо дороже.

Промышленность реагирует просто: переезжает либо закрывается. Уже сотни предприятий повесили амбарный замок на врата заводов. Германия потеряла 130 тыс. промышленных рабочих мест только за последний год. Химические заводы в Рурской области работают на 60-70 % мощности. Производители удобрений сворачивают выпуск - это напрямую ведет к росту цен на еду. Автопром сокращает издержки и увольняет людей десятками тысяч.

Влияние на потребителей будет различаться в зависимости от страны. Например, в Великобритании счета за электроэнергию, по прогнозам, вырастут на 25 % к январю 2027 года.

Топливный кризис уже накрыл многие страны. От таких ценников в шоке, кажется, все: и граждане и политики. Но последним ведь нужно еще и сохранить хорошую мину при откровенно безобразной игре.

"Платим всегда только мы, - сокрушаются европейцы. - И чтобы сесть в машину, и чтобы поставить хлеб на стол. С каждым днем все тяжелее и дороже".

Нехватка топлива сохранится как минимум до конца зимы 2026-2027 годов. По прогнозу Международного энергетического агентства, в Европе и Азии дефицит дизеля может держаться на уровне 1,5-2 млн баррелей в сутки весь отопительный сезон. Срок адаптации рынка оценивается минимум в шесть месяцев. Полное возвращение к прежним ценам будет зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива и атак на инфраструктуру Saudi Aramco.

Отказ от российских энергоносителей европейские политики подавали как восстановление энергетической независимости. Хочется спросить: А что изменилось? Теперь газ все так же импортируют, только из других стран, плюс поставки стали еще более зависимы от геополитических рисков. Чего стоит один Ормузский пролив. Так что энергетическая игла никуда не исчезла - вот только теперь она больно жалит европейскую экономику.

Потеря мировых рынков, союзников и дешевой энергии: как процветание превратилось в экономическое бессилие. Ценовые шоки и топливный кризис: гнев общества и жертвы глобальных провалов. Об этом смотрите в "Понятной политике".