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Хиросима может повториться, считает российский академик
Российские эксперты, опрошенные накануне годовщины атаки на Хиросиму, считают, что США 77 лет не признают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 года военном преступлении и могут повторить использование ядерного оружия, так как нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины, передает РИА "Новости".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.
По словам руководителя Центра международной безопасности РАНакадемика Алексея Арбатова, Хиросима может повториться. "Очень даже может, это центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия", – пояснил он.
"Мы уже больше пяти месяцев находимся на грани прямого вооруженного столкновения России и НАТО. В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия… Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено", - отметил эксперт.
Фото с сайта pixabay.com
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