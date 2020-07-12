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Хит интернета недели из Камбоджи

На один из столичных мостов въезжает Ford F-650. Все бы ничего, но машина с серьезными изменениями в конструкции, а мост очень узкий.

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