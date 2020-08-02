Хит интернета недели: улей из Lego

Хит интернета недели - из Ирландии. Руайри-о-Лечен – пчеловод. Досконально изучив все тонкости ухода и разведения, мужчина задумался: почему бы не сделать для пчел яркий дом? Так и появился на пасеке полнофункциональный улей из конструктора Lego.



