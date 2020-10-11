Рыжего котенка, героя видео, снятого в Бельгии, можно смело поздравить со вторым днем рождения. Судьба неизвестно откуда появившегося на дороге малыша решилась благодаря внимательности и доброму сердцу мотоциклиста. Мчавшийся по трассе байкер не только изловчился объехать перепуганное животное, но и вернулся за ним, чтобы убрать с трассы. Примечательно, что хвостатый счастливец сразу же обрел новый дом - водитель остановившейся легковушки с удовольствием взял котенка себе. Хит сетей - чудесное спасение.