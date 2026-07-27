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Хлеб из пластилина: американские потребители жалуются на качество продуктов

В США разгорается крупный потребительский скандал. Люди массово жалуются на неестественное качество магазинного хлеба, который не размокает в воде и напоминает пластилин. Американцы публикуют сотни видеороликов с экспериментами.

В комментариях в соцсетях предполагают, что такой эффект связан с использованием пшеничной клейковины и сульфата кальция, которые делают хлеб более упругим и увеличивают срок его хранения.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

СШАпродукты питания
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