Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, пишет РИА Новости.



В среднем в августе рост составил 18 % по сравнению с прошлым годом, больше всего он подорожал в Венгрии (плюс 60 %), констатировали в европейском статистическом агентстве Евростат. Подорожание хлеба в ЕС превысило инфляцию, которая в августе поднялась до 10 %.



Меньше всего подорожание хлеба ощутили во Франции - там цены выросли на 10 %, в Бельгии подорожание составило 13 %.



В Евросате рост цен на хлеб объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.