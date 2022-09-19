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Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого

Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого

Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, пишет РИА Новости.

В среднем в августе рост составил 18 % по сравнению с прошлым годом, больше всего он подорожал в Венгрии (плюс 60 %), констатировали в европейском статистическом агентстве Евростат. Подорожание хлеба в ЕС превысило инфляцию, которая в августе поднялась до 10 %.

Меньше всего подорожание хлеба ощутили во Франции - там цены выросли на 10 %, в Бельгии подорожание составило 13 %.

В Евросате рост цен на хлеб объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.

Фото:pixabay.com

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