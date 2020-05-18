"Хлеба и работы!" - требуют в Польше, в Мадриде выстраиваются очереди за бесплатными продуктами

"Хлеба и работы!" - под таким лозунгом в Польше проходят протесты против карантина, который был введен из-за распространения COVID-19. Люди требуют отменить локдаун, из-за которого экономика страны остается в серьезном упадке. Воскресный митинг полиция разогнала силой. Был применен слезоточивый газ. Несколько человек госпитализированы. По словам экспертов, протестные акции в Польше будут происходить даже после отмены режима изоляции.



