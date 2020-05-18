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"Хлеба и работы!" - требуют в Польше, в Мадриде выстраиваются очереди за бесплатными продуктами
"Хлеба и работы!" - под таким лозунгом в Польше проходят протесты против карантина, который был введен из-за распространения COVID-19. Люди требуют отменить локдаун, из-за которого экономика страны остается в серьезном упадке. Воскресный митинг полиция разогнала силой. Был применен слезоточивый газ. Несколько человек госпитализированы. По словам экспертов, протестные акции в Польше будут происходить даже после отмены режима изоляции.
В Мадриде очереди за бесплатными продуктами
В Мадриде тысячи людей выстраиваются в очереди за пакетами с набором продуктов первой необходимости. Рост безработицы привел к резкому ухудшению условий жизни. Только в испанской столице более 100 000 человек обратились с просьбами о помощи в соцслужбы и благотворительные организации.
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