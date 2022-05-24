Хочешь жить? Плати! Такого расклада придерживались вымогатели в Москве

По данным МВД России, в минувшем октябре бандиты наведались в гости к жертве в Москве. Злодеи на мужчину напали и потребовали 6 реальных миллионов российских рублей в счет погашения воображаемого долга. Потерпевший отказался потакать прихоти налетчиков, за что его заперли в каком-то помещении и истязали до тех пор, пока тот не согласился дать отступные. Дело осталось за малым - найти необходимую сумму. Потерпевшего посадили в машину и катались с ним, пока он искал деньги.