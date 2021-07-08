Хоккей. "Тампа-Бэй Лайтнинг" завоевала Кубок Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" защитила Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ "молнии" обыграли "Монреаль Канадиенс" с минимальным счетом 1:0. Победную шайбу забросил Росс Колтон. Голкипер Андрей Василевский отразил все 22 броска. Кстати, россиянин был признан самым ценным игроком турнира. Для команды из Флориды эта победа принесла третий в истории франшизы Кубок Стэнли - до этого "Тампа" выигрывала турнир в 2004 и 2020 годах.